Angela Milanese in concerto per Candiani Groove

Sarà un evento speciale con l’artista veneziana Angela Milanese giovedì 23 maggio alle ore 21 a chiudere la lunga stagione 2018-2019 di Candiani Groove che ha visto sul palco dell’auditorium artisti ricercati e concerti inediti nel segno del jazz, della world music, della contaminazione dei linguaggi e una serie di progetti veramente originali.

La novità della rassegna è stata la collaborazione con il Teatro Toniolo che ha ospitato il concerto di apertura di Candiani Groove con James Senese, voce, sax tenore e soprano che ha portato a Mestre, con i Napoli Centrale, il disco che lo ha consacrato come uno dei più grandi musicisti italiani degli ultimi 50 anni.

Ventiquattro in tutto le date che da ottobre a maggio hanno accompagnato un lungo e variopinto viaggio con una varietà di proposte e di generi musicali con particolare attenzione alle contaminazioni fra i diversi linguaggi espressivi.

L’ultimo appuntamento è una sorta di omaggio al pubblico e alla città: protagonista la veneziana Angela Milanese, cantante dalle molteplici esperienze che da sempre si cimenta in generi diversi, iniziando giovanissima come cantautrice poi come solista di un gruppo rock funky (i Missing in Action) che hanno ottenuto ottimi riscontri nel circuito nazionale.

La cantante propone uno spettacolo che mescola sapientemente pop e jazz nella rivisitazione personale dei classici che hanno resistito alle mode di decenni. Grazie a musicisti di grande personalità, ormai conosciuti e apprezzati nel panorama jazz e blues, lo spettacolo riesce ad intrecciare momenti di intensità emotiva e di travolgente energia. E l’incanto si fa racconto! Dietro allo stupore delle melodie della canzone Italiana scopriamo storie da raccontare, in un vibrante concerto che intreccia le vicende umane alla nostra storia.

Uno spettacolo raffinato e coinvolgente, dove la melodia fa da padrona, senza pregiudizi di stile per chi ama ascoltare nei suoni le emozioni.