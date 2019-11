La comicità di Angelo Pintus al Teatro Goldoni

Al Teatro Goldoni si accendono i riflettori su Divertiamoci a teatro: martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2019, Angelo Pintus dà il via alla prima edizione della rassegna di teatro leggero che animerà il palcoscenico veneziano per la stagione 2019/2020. Con "Destinati all’estinzione" la comicità popolare e coinvolgente di Pintus accompagna il pubblico in una divertita riflessione su come, suo malgrado, l’uomo contemporaneo vada incontro ad un inesorabile destino.

Lo spettacolo

Vero portento della comicità italiana degli ultimi anni, dal 2009 Pintus è presenza fissa di Colorado, il programma comico più popolare di Italia 1. Dopo il successo dei suoi precedenti live show, con "Destinati all’estinzione" mette in scena uno spettacolo brillante e divertente, presentando una serie di esilaranti ritratti dell’italiano medio: c’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione, ma solo su Facebook. C’è poi chi parcheggia la macchina nel posto riservato ai disabili “tanto sono solo 5 minuti” e c’è chi dice ciaone o fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta, e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio Berlusconi. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Tra una battuta e l’altra, giunge chiaro l’invito a riflettere: non si può sempre distogliere lo sguardo e delegare l’impegno agli altri, perché «è il cittadino che cambia il paese».