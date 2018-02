Annalisa incontra i fan a Nave de Vero. La cantante,terza classificata all'ultimo festival di Sanremo 2018, presenterà il suo ultimo album "Bye Bye" ed incontrerà i fan per autografare le copie dell'album e scattare una foto ricordo. L'appuntamento è per lunedì 19 febbraio 2018, a partire dalle 17.30.

Il firmacopie

Tutti coloro che acquistano l'album "Bye Bye" di Annalisa nel punto vendita Media World di Nave de Vero riceveranno il pass per avere accesso al firma copie. Non sarà possibile far accedere 2 persone con un pass.