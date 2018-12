Al Teatro a l'Avogaria rivive il mito di Antigone in un monologo per donna sola

Una rappresentazione che affronta l'inquietudine senza tempo dell'eroina ostinata in un mondo di soli uomini.Una storia che respira dell’attimo prima, quello in cui ancora potresti tornare indietro, posare il pugnale e continuare lungo la vita che ti offrono. Questo il filo conduttore di Antigone. Monologo per donna sola in scena martedì 11 dicembre 2018, alle 21, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia. Un evento nell'ambito de i "Martedí dell'Avogaria", rassegna che presenta alcuni fra gli spettacoli più interessanti e premiati della nuova scena drammaturgica nazionale.

Lo spettacolo

Lo spettacolo di e con Debora Benincasa é una narrazione che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone. Uno spettacolo che ripropone in chiave moderna e pop una personalità che non ha mai smesso di porre degli interrogativi e che fa rivivere il conflitto interiore di una delle più grandi figure della tragedia greca.