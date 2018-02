Antonella Ruggiero in concerto a Chioggia

Antonella Ruggiero in concerto all'auditorium di calle San Nicolò in Chioggia, venerdì 23 febbraio 2018 a partire dalle 21, in collaborazione con Veneto Jazz.

La cantante e il jazzista

La celebre vocalist sarà accompagnata dal fisarmonicista jazz Renzo Ruggieri: l'intimo evento si intitola proprio "Una voce, una fisarmonica" e compendia sia i brani pop che hanno costellato la carriera della Ruggiero nei Matia Bazar e quale solista, sia le ricerche della cantante nell'ambito della musica sacra, di quella orientale, di quella folkloristica e antica. Renzo Ruggieri è un maestro che vanta progetti in duo, in combo, con orchestra, componendo musiche per il teatro e arrangiando "Souvenir d’Italie" della stessa Ruggiero, con la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2007.