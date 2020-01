Aperitivo con l'autore, nuova ripartenza venerdì con Extravergine

È tornata venerdì 17 gennaio la sesta edizione della rassegna letteraria di Pianiga “Aperitivo con l’autore”. L’appuntamento letterario organizzato dal Comune e dalla biblioteca è diventato ormai una tradizione e un riferimento per il territorio. Venerdì 17 gennaio scorso presentato l'ultimo lavoro di Chiara Moscardelli, nome di punta della commedia al femminile: “Extravergine”, uscito l’autunno scorso e prequel della serie comedy targata Fox.

Le anteprime

L'edizione 2019, la quinta, che ha riscosso un grande successo di pubblico, ha presentato autori come Matteo Righetto, Paolo Malaguti, Claudia De Lillo. Quest’anno ci saranno tre anteprime: un romanzo pubblicato solo in questi giorni, “I bambini di Svevia” di Romina Casagrande che sarà a Pianiga il 28 febbraio, e due romanzi ancora non pubblicati, che saranno i due appuntamenti di aprile, che chiuderanno la kermesse: il secondo lavoro di Emanuela Canepa e l’ultima fatica di Matteo Bussola, che hanno al momento i titoli ma non ancora le copertine, “Insegnami la tempesta” e “L’invenzione di noi due”.

Il programma

Seguirà Mattia Signorini il 31 gennaio con il suo “Stelle minori”. Il giovane scrittore rodigino, anche ideatore del festival RovigoRacconta, ha al suo attivo 5 romanzi, promossi da pubblico e di critica (e vincitori di premi), ed è anche fondatore della scuola di scrittura Palomar, al cui master la Canepa ha scritto il romanzo “L’animale femmina”, vincitore del premio Calvino 2017. Restando sui premi letterari arriverà a Pianiga il 20 marzo Piergiorgio Pulixi, vincitore a fine 2019 nell’ambito Premio Scerbanenco col suo splendido thriller “L’isola delle anime”. Ma prima, il 7 febbraio, sarà la volta di Fulvio Ervas che racconterà la storia di Franco e Andrea nel suo “Se ti abbraccio non aver paura”, romanzo del 2012, ora successo cinematografico di Gabriele Salvatores. Il 13 marzo si parlerà di cammini e del camminare con la giornalista Alessandra Beltrame, già autrice di “Io cammino da sola”.

Per tutti i gusti

Un cartellone per tutti i gusti, ma soprattutto di altissimo livello. Tutte le serate si svolgeranno alle 18 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo in via Onesti 1 e saranno concluse da un aperitivo in compagnia degli autori. «Sono felice che Pianiga ospiti questi scrittori e sicura che in molti si appassioneranno a incontrare autori e generi magari non ancora affrontati – commenta Sara Zanferrari, curatrice della rassegna - la varietà del cartellone è pensata proprio per proporre diverse forme di scrittura e storie appassionanti per tutti i gusti». «Aperitivo con l'autore ha definitivamente raggiunto la maturità – interviene il sindaco Federico Calzavara – come si evince dal programma di quest'anno: autori di caratura nazionale, tre anteprime, romanzi di generi diversi che possono parlare a lettori di ogni tipo. E nulla come il confronto diretto con l'autore e il suo racconto a viva voce può dare al lettore appassionato ulteriori emozioni ed esperienze, e al lettore distratto nuovi stimoli alla lettura. L'invito è quindi quello di approfittare di queste serate per arricchirsi personalmente e culturalmente, ritagliandosi un piccolo spazio temporale per coltivare se stessi».