Il van Volkswagen dell'Aperol in tour a Bibione: 2 sere all'insegna di aperitivi e divertimento

Non si ferma l’onda arancione di Aperol Spritz che anche quest’anno porta i colori del suo happy hour in giro per l’Italia. La prossima tappa del tour 2019 porta Aperol Spritz a Bibione per due serate all’insegna del motto #HappyTogether, del divertimento e dello stare insieme.

Party serali

Aperol Spritz porterà i colori e la vivacità del suo van Volkswagen Hostaria del Vecio ai party serali della “Mizuno Beach Volley Marathon” dove i partecipanti avranno la possibilità di godersi un aperitivo, concedendosi un momento di condivisione e spensieratezza. Con il suo tour, Aperol Spritz porterà momenti di gioia e condivisione in tutta Italia, raccontando il suo legame con la regione e al tempo stesso il suo carattere internazionale, in grado di unire le persone ovunque si trovino nel mondo, attraverso il suo linguaggio universale.