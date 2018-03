A Mirano apre "Il Gelatone", gelato in cono o coppetta gratis per tutti all'inaugurazione

Nuova apertura a Mirano, con gelato gratis per tutti. Apre in centro, in via Bastia Fuori 35, un nuovo punto vendita de "Il Gelatone". La catena conta ad oggi altri tre punti vendita, il primo a Campodarsego, aperto nel 2008, il secondo a Camposampiero (2016) ed il terzo aperto da poco a Perarolo di Vigonza. Nel giro di 10 anni, quindi, Luca, Alessandro e Mauro, i titolari, fanno poker, arrivando a proporre il proprio gelato anche nel Veneziano. L'inaugurazione è prevista per sabato dalle 15 alle 17, con coppette e coni gratuiti per i presenti.

I titolari

"Siamo innamorati della tradizione del gelato italiano, - spiegano i titolari - scegliamo gli ingredienti migliori, impiegando latte fresco intero di alta qualità, tuorlo d'uovo pastorizzato, aromi naturali, frutta di stagione, cacao in polvere e semilavorati d'eccellenza per seguire tutte le fasi della produzione dalla scelta delle materie prime alla mantecazione fino alla miscelazione per offrire il vero gelato artigianale".