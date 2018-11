"Arlecchino si fa in tre": a l'Avogaria in scena la riduzione della commedia goldoniana

Una domenica nel segno di Goldoni. Al Teatro a l’Avogaria di Venezia, l’11 novembre 2018 dalle 18.30, va in scena "Arlecchino si fa in tre" tratto da "Il servitore di due padroni" di Carlo Goldoni. Sul palco Betty Andriolo, Vanni Carpenedo e Christian Renzicchi, per la regia di Alberta Toninato.

Lo spettacolo

L’Associazione Culturale Bottegavaga propone, nello storico veneziano, una riduzione per tre attori della più nota commedia goldoniana. Una versione cosmopolita, dove l’italiano e l’inglese si intrecciano di continuo in un gioco linguistico godibile per tutti: per un pubblico locale e per uno internazionale, interessato a conoscere la cultura di Venezia. Si potrà ascoltare il testo originale e insieme un inedito Goldoni interpretato “come se fosse” Shakespeare, si potrà ridere dell’improbabile inglese delle maschere che va ad amplificare la comicità del testo, ad incrementare equivoci e nonsense. Uno spettacolo dal ritmo indiavolato, in cui perdersi nel labirinto di travestimenti, sdoppiamenti e simmetrie che fanno di questo testo un capolavoro del divertimento.

Le repliche

Lo spettacolo verrà replicato sempre di domenica alle 18.30 nei seguenti giorni di novembre 11-18-25; dicembre 2-9-16-23; febbraio10-24; marzo 5-10-17-24; aprile 7-28; maggio 5-12-19-26.