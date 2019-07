Tornano le visite guidate sotto le stelle all’Arsenale di Venezia

Grazie ad un’iniziativa dell’Istituto di Studi Militari Marittimi anche in questo 2019, così come negli scorsi anni, sarà possibile visitare di sera l’antico Arsenale della Marina Militare di Venezia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani e rinnova un appuntamento apprezzatissimo che dà alla cittadinanza la possibilità di ammirare la straordinaria cornice dell’Arsenale, resa ancor più suggestiva dalle luci della sera.

Le visite saranno effettuate tutti i giovedì, a partire dal 4 luglio e fino al 5 settembre (escluso giovedì 15 agosto), alle ore 20 per un massimo di 40 persone, previa prenotazione via email.

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 041/2441439, dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle ore 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30.

Come si prenota

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la seguente email: maristudi.visite@marina.difesa.it , secondo le seguenti modalità: