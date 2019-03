Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile, Caorle ospiterà una tappa di ART & CIOCC ®, il tour dei più famosi maestri cioccolatieri che da dieci anni portano golosissime prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Italia.

In Rio Terrà delle Botteghe (di fronte al Centro Culturale Bafile) e in piazza Matteotti ci saranno una ventina di stand, che proporranno cioccolato artigianale di ogni gusto e forma. Presso le gelaterie locali sarà possibile assaggiare i nuovissimi gusti pensati proprio per l'occasione, mentre passeggiando per il centro storico sarà possibile ammirare le vetrine dei negozi aderenti tematizzate. Presso alcuni ristoranti sarà, inoltre, possibile degustare i prodotti locali impreziositi e valorizzati dal cioccolato proposto in varie forme.

Per i bambini non mancheranno eventi e laboratori dedicati, dove poter creare cioccolatini dalle forme più divertenti e, naturalmente, degustarli! L'evento è ad accesso libero e gratuito ed è organizzato da Mark Co & Co in collaborazione con il Comune di Caorle e Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle.