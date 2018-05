Oltre 50 artisti per il Festival del Vetro organizzato da Arts' Connection

Ritorna Arts’Connection: festival che sostiene la rinascita del Vetro di Murano attraverso la cultura. Il Festival del Vetro di Arts’ Connection 2018, ideato da Lisette Caputo dell’Associazione di promozione culturale Lillyth, è realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Curia di Venezia e Mibac, aziende private e da oltre 50 artisti.

La sesta edizione

Questa sesta edizione si snoderà dal 5 maggio al 3 giugno 2018 al Museo del Vetro (a Murano) e al Museo di Palazzo Mocenigo mentre gli eventi al Padiglione del Vetro, alla Scoletta di San Giovanni in Bragora, sono programmati dal 6 maggio al 23 settembre. Il vetro di Murano rappresenta una tradizione millenaria di tutta la città di Venezia ed il Festival del Vetro si pone l’obiettivo di celebrarlo attraverso la cultura e differenti manifestazioni artistiche collegate dalla creatività, così come i maestri vetrai l’hanno sempre esaltata, nei colori e nelle linee delle proprie opere.

L'inaugurazione

Il Festival inaugura sabato 5 maggio, dalle 18.00 alle 21.00, ingresso su invito, nel giardino del Museo del Vetro con gli artisti: Alice Biba (scultrice), Silvia Finiels (design del vetro), Alberto Lasala (p​​ittore) e Antonia Trevisan (artista 360°). Nel corso della serata sono previste le seguenti iniziative collaterali grazie ad un tocco di “Bead’s Connection” con Luisa Conventi (impiraressa), Paola Vianello (impiraressa), Helena Smeraldi (stilista) e Sabrina Baldacchini (design del cappello) e allo spettacolo teatrale “El ziogo delle perle de Vero” (Le Donne del Vetro a Venezia) della regista e sceneggiatrice Valentina Confuorto con la partecipazione dell’attrice Valentina Recchia.

Il programma

Giovedì 17 maggio, dalle 17.00 alle 20.00, ingresso su invito, al Museo di Palazzo Mocenigo, per “Connessioni tra Fashion Moda, Design, Perle e Musica”. Ad incantarci sarà il famoso clavicembalista M.° Fernando De Luca mentre Luisa Conventi (impiraressa), Paola Vianello (impiraressa), Helena Smeraldi (stilista) e Sabrina Baldacchini (design del cappello) ci intratterranno con un evento dedicato al “Fashion Moda, Design, Perle e Musica”. La visita guidata di Palazzo Mocenigo sarà gentilmente tenuta da Chiara Squarcina, Responsabile del Museo.

Il vernissage del Padiglione del Vetro è per domenica 6 maggio, alle 18.00, con la mostra “Fotografare il Vetro – Shooting the Glass”. Sono in esposizione fino al 22 giugno, con ingresso libero al pubblico, le foto di: Cinzia Elena Capece, Marco Contessa, Veronica Croce, Aldo Navoni, Tommaso Pitton, Federica Repetto, special guest Elisabetta Guerra. La programmazione al Padiglione del Vetro prevede anche i seguenti eventi.

Venerdì 11 maggio, alle 19.00, andrà in scena “Volti d’Ombra – sguardi attraverso il vetro”, a cura di Paola Caramel, testi di Paola Caramel, interprete Cecilia La Monaca. Domenica 13 maggio, alle 19.00, sarà la volta di “Fuoco Flamenco – l’anima di una murrina” a cura di Petra Cason (Olivares Cut, Vicenza), da un’idea di Christian Manuel Zanon. Interpreti Manuela Carretta – danza; Angelo Giordano – musica e canto. Entrambi gli spettacoli, con ingresso libero al pubblico, sono presentati da G’art, Galleria delle Arti.

Sabato 19 maggio, dalle 16.00 alle 19.00, tavola rotonda: “Dal 1968 al 2018”: Moda – Poesia – Musica – Società; per una nuova Rivoluzione Culturale mentre alle 19.00 è prevista la Performance Musicale di Steve Litter “Art Rock in Venice”. Sabato 23 giugno, alle 19.00, si terrà il Vernissage di “Donne + Uomo in Vetro – WO / MEN in Glass” con la Performance Musicale di Steve Litter “Art Rock in Venice”, Special guest – Artist Performer Lisette Caputo – “Arcangeli – La Genesi”.