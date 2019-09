I segreti dell'ambiente marino: “L’arte delle Scienze Marine - Gli oceani ritratti da artisti e ricercatori” all'M9

Dall’11 ottobre apre presso gli spazi di M9 District la Mostra “L’arte delle Scienze Marine - Gli oceani ritratti da artisti e ricercatori” che racconta, attraverso il linguaggio artistico, il ruolo dell’ambiente marino nella nostra società. Un percorso nato dalla collaborazione tra 24 ricercatori del Consiglio Nazionale Ricerche - Istituto di Scienze Marine e 24 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, coordinato dal DVRI - Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione e in collaborazione con Science Gallery Venice. Fino al 25 ottobre, ogni venerdì l’esposizione si arricchirà con attività di divulgazione scientifica, laboratori per bambini, talks e seminari.

Le opere sono state realizzate a partire dagli articoli scientifici dei ricercatori coinvolti: l’esposizione offre l’opportunità di intraprendere un viaggio tra arte e scienza, avvicinandoci a quest’ultima attraverso il linguaggio artistico.

Nata da un Call per Artisti indetta lo scorso marzo in occasione del World Oceans Day, iniziativa riconosciuta dalle Nazioni Unite fin dal 2008 che si pone come obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini nella conoscenza e tutela degli ambienti marini e costieri, questa esposizione persegue i principi della divulgazione scientifica, dell'interdisciplinarietà e del dialogo intergenerazionale tra studenti e ricercatori.

L’11, il 18 e il 19 ottobre a partire dalle 17.30 tutti gli artisti coinvolti saranno presenti per fare da mediatori culturali alla mostra e raccontare al pubblico la ricerca e la produzione artistica dietro le loro opere.

Si proseguirà con un doppio appuntamento: prima un seminario scientifico condotto da un ricercatore del CNR ISMAR e a seguire un seminario artistico condotto da un docente dell’Accademia di Belle Arti. Mantenendo questa vocazione divulgativa, un estratto della mostra sarà ospitato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia il prossimo 27 settembre in occasione della Notte Europea della Ricerca. Fino al 25 ottobre, ogni venerdì l’esposizione si arricchirà con attività di divulgazione scientifica, laboratori per bambini, talks e seminari.