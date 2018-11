Rumble in Marghera Jungle: al Rivolta una giornata di arti marziali e danza acrobatica

Rumble in Marghera Jungle è una giornata dedicata allo sport "non convenzionale": tessuti aerei, boxe e muay thai sono le discipline protagoniste al centro sociale Rivolta per la quarta edizione dell'evento, sabato 8 dicembre. Al centro dell'iniziativa ci sono i migranti, persone che un domani saranno i nostri nuovi atleti e campioni e aiuteranno lo sport italiano a migliorarsi ed evolversi.

Il programma:

Nella sala hangar del centro sociale viene allestito un ring di 5 metri per 5 per le esibizioni.

spettacolo di tessuti aerei curato dal gruppo di danza acrobatica “Le Rivoltelle”

incontro di boxe campionato italiano UISP a cura delle palestre popolari del nord-est

Thai culture tournament sesta edizione campionato di muay thai Uisp – 5ª tappa con incontri a contatto pieno con e senza protezioni.

Gli eventi iniziano alle 15.30 e proseguono fino alle 20, segue dj set. Osteria e pizzeria aperte.