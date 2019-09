Artigianato, enogastronomia e spettacoli: torna la notte Rosa di Oriago

La Pro loco di Mira, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, organizza per questo sabato, 7 settembre, la Notte Rosa di Oriago, con appuntamento in riviera San Pietro dalle ore 20 fino a mezzanotte, manifestazione che è inserita nell'ambito della “Riviera Fiorita”.

In programma ci sono il mercatino dei Creativi che prevede la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno con idee regalo, bancarelle di prodotti enograstronomici tipici delle regioni italiane, specialità alimentari dolci e salate, prodotti e rimedi naturali per la cura e il benessere del corpo. Ci saranno, inoltre, punti ristoro con operatori del settore street food, eventi musicali, spettacoli e diversi intrattenimenti, mentre i negozi resteranno aperti fino a tarda ora.

In caso di maltempo, giocoforza la manifestazione dovrà essere annullata.