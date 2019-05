Cos'è l'Asperger? I segreti nello spettacolo teatrale "Alias" all'auditorium Santa Margherita

Il 29 maggio alle ore 20.30 in Auditorium Santa Margherita a Venezia andrà in scena per la prima volta lo spettacolo teatrale Alias cronache dal pianeta Asperger, prodotto dalla Fucina Arti Performative dell'Università Ca' Foscari con la regia di Elisabetta Brusa.

Il tema delle sindromi autistiche è in questo momento molto attuale. Autore e attore protagonista dello spettacolo è Giovanni Morandini, ex studente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove si è laureato in filologia e letteratura italiana nel 2017