Atmosfera di Natale a Musile: arriva il weekend con "l'officina degli elfi"

Sarà un fine settimana dal sapore natalizio quello in arrivo a Musile di Piave. Il capoluogo ospiterà infatti “L’officina degli Elfi”, una due giorni ricca di tante iniziative per grandi e piccini. Ci sarà spazio per mercatini, giochi all’aperto, momenti dedicati all’arte e soprattutto al Natale, che ormai si avvicina a grandi passi.

Si comincia, dunque, sabato 7 dicembre, alle 18, presso la sala polivalente “O.Fallaci”, con l’inaugurazione della mostra di pittura “Battiti d’arte” di Monia Ferrazzo e Cristina Mavaracchio, che resterà aperta con ingresso libero fino al prossimo 14 dicembre.

Domenica 8, dalle 9.30 alle 11, in piazza XVIII Giugno, la passeggiata cittadina Musile Xmas Walk, con tanti cittadini vestiti da Babbo Natale. Arrivo e ristoro in piazza della Libertà con panettone, pandoro e bevande calde. Durante l’iniziativa sarà realizzata una raccolta fondi a favore della popolazione veneziana colpita dal maltempo. Dalle 10 alle 13 escursione naturalistica lungo la Laguna Nord e pranzo a Castaldia, a cura della Pro Loco. Dalle 10, nella sala consiliare del Municipio, troverà spazio invece la mostra “Casa delle Bambole”, a cura dell’associazione “Gruppo amici del Modellismo” di Treviso. Dalle 10 alle 18, in piazza Libertà, mercatino di Natale a cura di Centopassioni e Villaggio degli Elfi a cura del Teatro delle Arance.

Dalle 14.30, al centro culturale Bressanin-Sicher, laboratorio “Creatività di Natale” per adulti in sala polivalente e laboratorio “Dolcezze di Natale” per bambini in biblioteca. Dalle 15, in piazza Libertà, apertura della casetta di Babbo Natale per la distribuzione del kit “Scrivi a Babbo Natale” e la raccolta di giocattoli usati. Seguirà l’esibizione della show band “Vecia Trieste” e del coro “Monteverdi New Voices”.

Dalle ore 16 alle 17.30, in piazza Libertà e piazza XVIII Giugno, arrivo di Babbo Natale a bordo del Babbo Natale Bus, con il corteo dell’Asd Accademia Pattinaggio Artistico, accensione del grande albero di Natale ed esibizione del coro Monteverdi New Voices.