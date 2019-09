Avis corre con Venice Marathon: i dettagli della partecipazione alla corsa di beneficenza

Avis regionale Veneto partecipa alla “Venice Marathon” come partner del Charity Program. Quest’anno lo farà a sostegno della Fondazione Tes, partner di Avis per la ricerca scientifica sulle cellule staminali. In particolare, si correrà per uno dei suoi tre progetti: lo studio sull’impiego di cellule staminali tratte dal sangue periferico per la rigenerazione del miocardio infartuato.

Beneficenza

Un'iniziativa che tutti possono sostenere. Chiunque, infatti, con la passione per la maratona, può aiutare Avis a sostenere il progetto partecipando alla Venice Marathon del 27 ottobre 2019 come testimonial dell’associazione. Si può scegliere il percorso di 42 km o quello di 10 km agonistico (entrambi con tesseramento e/o certificato medico) oppure ludico-motorio (senza tesseramento). Costo agevolato del pettorale: 45 euro per la 42 chilometri e 20 euro per la 10. Scadenza 15 settembre 2019.