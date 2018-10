Rock'n'roll, rockabilly, r'n'b: dj set di Axel Woodpecker all'Hard Rock Cafe

Una miscela di rock’n’roll, rockabilly, rhythm’n blues, swing, boogiee, jump and jive esploderà venerdì 19 Ottobre alle 21.30 in occasione del Friday Night Live. Al consueto appuntamento in musica del venerdì sera di Hard Rock Cafe Venezia, potenziato dalla collaborazione con Home Festival di Treviso, l’incandescente dj set di Axel Woodpecker.

Axel Woodpecker

Dalla console Axel Woodpecker porterà il pubblico indietro nel tempo attraverso una selezione musicale che farà rivivere le atmosfere e i sogni dei favolosi anni’40, 50 e 60. A ritmo di rock’n'roll, rockabilly, R&B, swing, boogie woogie, jump & jive, Axel trasformerà il Cafe del Rock in una pista da ballo dove scatenarsi vivendo la magia di un periodo che ha cambiato la storia della musica e del costume.