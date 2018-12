Babbo Natale arriva in centro a Noale

Appuntamento lunedì 24 dicembre 2018, vigilia di Natale, alle 15.30 sotto l’albero di piazza XX settembre. Non c’è vigilia senza l’attesa per l’arrivo di Babbo Natale. Con la sua slitta carica di doni, il ‘nonno’ barbuto vestito di rosso arriverà anche quest’anno a Noale. L’appuntamento, inserito nel programma degli eventi per l’avvento organizzati dalla Pro Loco.

Babbo Natale, seduto sul suo bianco trono, attenderà l’arrivo dei bambini sotto il grande albero di piazza XX Settembre pronto a regalare loro un sorriso e una dolce sorpresa. Con questa iniziativa si concludono gli eventi dell’Avvento. La Pro loco, augurando a tutti buone feste, dà appuntamento a tutti al 2019, domenica 6 gennaio quando si svolgerà la “Pirola Parola – Antica festa de ‘a Pifania”.