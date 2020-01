Si ride con "Le barufe in famegia" al teatro a L'Avogaria

Un classico tutto da ridere del teatro veneto dell’Ottocento. Domenica prossima, 2 febbraio 2020, al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607), ore 16.30, nell’ambito della rassegna “Teatrando a Venezia 2020”, la compagnia Filodrammatica di Cavarzere mette in scena “Le barufe in famegia”, commedia in tre atti di Giacinto Gallina per la regia di Ileana Dal Checco.

Momolo, il protagonista vive in casa con cinque donne ( la madre, la moglie, la figlia, la sorella e la cameriera) continuamente divise dai litigi come spesso comporta la vita in comune. La sua esistenza è una specie d'inferno ed ogni suo tentativo di porre fine alle discordie risulta inutile. A complicare le cose vi sono Toni e Orsolina, innamorati dispettosi, e il cugino Ubaldo, ospite della famiglia, il quale, senza volerlo, ha infatuato Orsolina e acceso le smanie amorose dell'anziana zia Nene. Le barufe si fanno sempre più incandescenti, tra offese e minacce, finchè Toni, riappacificatosi con Orsolina, dichiara di essere pronto a sposarsi e ad accogliere in casa sua la madre della sposa. Sarà così attuata la separazione delle due acerrime nemiche, suocera e nuora, e messo fine alle "barufe in famegia".

Gallina scrisse questa commedia, che gli aprì la strada verso una brillante carriera di drammaturgo, nel 1872.

La Filodrammatica è una compagnia teatrale, nata a Cavarzere agli inizi del '900. Ricostituitasi nel 1985, dopo circa quarant'anni di inattività dovuta alle interruzioni della guerra e all'alluvione del Polesine, si propone di mantenere vivi sia l'espressione teatrale, sia la conoscenza e l'amore per quegli autori veneti le cui opere sono uscite dal circuito degli spettacoli a livello professionale. Nel suo repertorio trovano dunque posto i Rocca, i Gallina, i Selvatico