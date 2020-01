La Befana in piazza a Mirano con calze e doni per i bambini

A Mirano, nel pieno dei saldi invernali, con i negozi aperti anche nei giorni festivi e le bancarelle nelle caratteristiche casette in legno allestite per il Natale in piazza, il lungo ponte dell’Epifania porta una festa dedicata in particolare alle famiglie e ai più piccoli. Alla "regia" ci sono il Comune, Confcommercio del Miranese e i commercianti di Mirano.

Domenica, dalle 10 alle 19.30, la Befana aspetterà i bambini nella sua casa in centro piazza per un incontro e una foto insieme mentre lunedì, giorno dell’Epifania, alle 15.30, arriverà in una carrozza trainata da cavalli, per poi consegnare a tutti i bambini presenti le tradizionali calze piene di dolci e altri doni. In concomitanza con la festa della Befana, al mattino, in centro, ci sarà anche il tradizionale mercato del lunedì.

Per tutto il periodo restano aperte le bancarelle in legno e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, grande attrazione di successo quest’anno, mentre da sabato sono operativi anche nei negozi del centro commerciale naturale di Mirano i saldi invernali, con imperdibili occasioni e sconti proposti dai commercianti di Mirano.