La Befana al Goldoni con "Girotondo del bosco", appuntamento per bambini e famiglie

L’Epifania tutte le feste si porta via e con il 6 gennaio chiude anche il programma natalizio del Teatro Goldoni di Venezia. Per l'occasione c'è una speciale sorpresa e un appuntamento per i più piccoli: Girotondo del bosco. Racconti di piuma, di pelo e di foglia (ore 16.00), spettacolo proposto nell’ambito della rassegna “Famiglie a Teatro”. Special guest della giornata, con tanto di scopa, giara e calze rotte, è proprio la Befana, che per il primo anno accoglierà i bambini a teatro e svolazzando per la sala distribuirà a tutti una dolce sorpresa prima dello spettacolo.

Lo spettacolo

La storia, scritta e diretta da Carlo Presotto a partire dai racconti di Buzzati, Corona, Rigoni Stern e Attar, porta in scena quegli animali che si trovano solitamente in disparte, che non sono mai i protagonisti di qualche film di cassetta. Le piccole metamorfosi che fanno crescere e diventare grandi sono rispecchiate nella vita di queste creature del bosco e nel paesaggio che le circonda. Ognuno di loro custodisce e accompagna una trasformazione. Il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo.