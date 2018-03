Tutte per Benji e Fede, giovani fan assaltano la Nave per una foto con i propri beniamini

L'attesa, lunedì, era tutta per loro. Ragazzine, adolescenti, impazzite per l'arrivo a Nave de vero di Benji e Fede, duo di cantanti emiliani che spopolano tra le più giovani. Una lotta per accaparrarsi le prime file, sebbene a tutte le fan sia stato garantito l'autografo e la foto con i propri beniamini. Una alla volta, infatti, sono salite sul palco in piazza de Vero, tra sorrisi e le lacrime di chi si è pure commossa.

