Fake News, il vulcanico Beppe Grillo porta al Teatro Corso di Mestre il nuovo spettacolo

Attore, presentatore, comico, politico e personaggio televisivo, Beppe Grillo torna a fare il mattatore sul palcoscenico con un nuovo imperdibile spettacolo, pronto a conquistare i teatri d’Italia in questo autunno. Si intitola “Fake” la nuova fatica del vulcanico artista genovese, che il pubblico del Veneto potrà riabbracciare venerdì 26 gennaio 2018 al Teatro Corso di Mestre dalle 21.15, unica data regionale del suo nuovo tour, che prenderà spunto da una delle tematiche più attuali, quella delle cosiddette “fake news” per analizzare il momento contingente e la società italiana.

Lo spettacolo

“Fake news” è un’espressione inglese traducibile in italiano con “notizie false”. La si utilizza per indicare quelle fonti che inventano del tutto le informazioni, disseminano contenuti ingannevoli il più delle volte attraverso internet e i social network. Quello delle “fake news” è considerato da molti un grave problema della società. Con la consueta energia tragicomica e il suo spirito dissacrante, Beppe Grillo affronterà i temi più caldi di questi mesi, dalle fake news appunto, agli inganni della percezione, in un mondo dove è sempre più difficile distinguere il vero dal falso.

