Bibione Bike Trophy: attesa la sesta edizione della gara di Mtb

Manca poco alla sesta edizione della 6 ore in mountain bike, Bibione Bike Trophy in programma sabato 21 settembre. Confermato il circuito ad anello di 13 chilometri, con qualche piccola modifica per renderlo più avvincente, compreso il ritorno di un tratto di percorso sull’arenile. La partecipazione sarà individuale, in coppia oppure in team (max 4 partecipanti), con passaggio del testimone in “zona cambio”; una formula che è la carta vincente di questa gran fondo su circuito, che nel 2018 ha riunito ben 650 atleti, un record per questo tipo di gara. Bibione Bike Trophy è appassionante per i professionisti (anche Pro, ed Elite per scalare la classifica), e al tempo stesso è praticabile dagli amatori e da chi non è particolarmente allenato. Novità 2019: l’evento è aperto anche biciclette gravel, in solitaria o in squadra, in una classifica a parte. Confermata la presenza del pluricampione austriaco Wolfang Krenn, vincitore in coppia nel 2014, in singolo nel 2015, 2016 e 2017, e secondo nell'edizione 2018. È attesa la presenza di biker austriaci, sloveni e tedeschi. Main sponsor: Cussigh Bike.

La partenza della gara è prevista a partire dalle 16, con griglie divise. Partenza, arrivo (intorno alle 22 si attenderanno i primi atleti) e premiazioni saranno in Piazza Fontana, dove saranno allestiti anche la zona cambio e il Villaggio degli Atleti. Il percorso di Bibione, pianeggiante sia pur con qualche avvallamento, richiede spinta costante nelle gambe e, allo stesso tempo, presenta non poche difficoltà tecniche. I 13 chilometri si dividono in fettucciato classico, divertenti tratti in single track, pinete con fondi sterrati e spiaggia: tempo permettendo, questo tratto di percorso duro e suggestivo in prossimità del faro, caratterizza la gara di Bibione. L’intenzione degli organizzatori è di superare gli oltre 650 iscritti del 2018.

«Prosegue e si rinsalda sempre di più il legame tra Bibione e la MTB con il Bibione Bike Trophy e la sua 6 ore, un evento a portata di tutti i biker che offre la possibilità di correre in team – dice Enrico Tion, direttore del CUS Udine, organizzatore dell’evento. La sesta edizione del Trofeo si presenta con la conferma del suo originale percorso, tra strade, pineta e mare e parecchie novità per quanto riguarda i servizi agli atleti.»

Bibione Bike Trophy 2019 è coordinato da diversi anni dal CUS Udine esperto nell’organizzazione di eventi sportivi. L’evento ha il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento e il supporto organizzativo della Bibione Spiaggia Srl.

Iscrizioni e info tecniche: