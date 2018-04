Bibione in Rosa: torna sul litorale la corsa per le donne, all'insegna della solidarietà

Donne di corsa: per divertimento e per solidarietà. È partito il conto alla rovescia verso la nuova edizione di Bibione in rosa, la grande rassegna al femminile che domenica 9 settembre 2018 sarà tra gli eventi clou di un fine settimana tutto da correre.

I percorsi

Organizzata da Palextra Events in collaborazione con il Running Team Conegliano, Bibione in rosa anche quest’anno si svilupperà su due percorsi: 6 e 9 chilometri. La partecipazione sarà esclusivamente dedicata alle donne, che potranno parteciparvi correndo o camminando.

Benessere e solidarietà

Partenza e arrivo saranno in Piazza Fontana. Sarà un evento all’insegna del benessere e del divertimento, ma non mancherà un obiettivo benefico: il ricavato della manifestazione, tolti i costi organizzativi, sarà infatti devoluto a “Sole Donna” (www.soledonna.org), associazione che opera dal 1999 in provincia di Venezia per la riabilitazione delle donne operate di tumore al seno, a cui offre assistenza medica e supporto psicologico.