Bibione is surprising run: torna la gara di corsa sul litorale, con una doppia distanza

Bibione is surprising run. Bibione, sabato 8 settembre 2018, ospiterà la quinta edizione di una gara sulla distanza delle 10 miglia (16,093 chilometri) che si è ormai ritagliata uno spazio nel cuore di tanti appassionati. Grande novità dell’edizione di quest'anno è la nascita di una gara sulla doppia distanza (20 miglia, pari a 32,186 km) che sarà costituita da due giri del classico percorso della 10 miglia.

Il percorso

Confermato, invece, l’orario di gara pomeridiano (partenza alle 17) e la collocazione di partenza e arrivo nella scenografica e centralissima Piazza Fontana, dove sorgerà anche un’area espositiva, dedicata alla promozione di prodotti tipici e materiali tecnici per il running. Il percorso di "Bibione is surprising run" toccherà gli angoli più suggestivi di quest’angolo di Adriatico che ogni anno attira milioni di turisti e rappresenta una meta abituale anche per gli appassionati delle più diverse discipline sportive.

A ridosso della spiaggia

In particolare, un lungo tratto di gara sfrutterà l’ampia rete di piste ciclopedonali, a ridosso della spiaggia, che caratterizza questa parte del litorale veneziano. Tra cielo e mare, pineta e laguna, Bibione prepara una corsa davvero sorprendente. Organizza una società trevigiana, il Running Team Conegliano, in collaborazione con Palextra Events.