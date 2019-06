Gazzè, Maneskin e Michielin a San Marco: 800 biglietti a disposizione, come ottenerli

Aperol Happy Together Live. I residenti nel Comune di Venezia possono fare domanda per ottenere 800 accessi omaggio per assistere allo spettacolo musicale che si terrà in Piazza San Marco sabato 29 giugno alle 21, e che vedrà protagonista alcuni pezzi da 90 della musica italiana: Max Gazzè, Francesca Michielin e i Måneskin, guidati dalla verve di Alessandro Cattelan.

Come partecipare

Per partecipare all'estrazione dei posti omaggio, distribuiti con 400 accessi validi per due persone, è necessaria la compilazione del form sul sito di Venezia Unica e l'adesione integrale del regolamento, in particolare della privacy, dato che l'evento sarà registrato e poi trasmesso via TV.

Come ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro in sede di presentazione, «l’obiettivo è fare in modo che la grande musica italiana torni in Piazza San Marco accogliendo questo evento musicale come un’ulteriore occasione per dimostrare che Venezia è viva, giovane e, rispettandola, può trovare, anche nella sua piazza più bella, un luogo dove ritrovarsi per passare una serata all’insegna del divertimento e della voglia di stare assieme».