Bici, natura, buona musica e il faro al chiar di luna: tornano le "Bike nights" a Bibione

Pedalare insieme al chiaro di luna in mezzo alla natura per andare ad ascoltare buona musica in una suggestiva location sul mare: tornano a Bibione le Bike Nights, ogni martedì sera fino al 27 agosto, in bicicletta da Bibione Pineda fino al Faro. Accompagnati da una guida esperta, si percorrerà il lungomare ciclabile “Passeggiata Adriatico”, che collega il punto più ad est della località con quello più a ovest. Dando le spalle al sole che tramonta si pedalerà lungo la pista ciclabile che propone da un lato la brezza marina, dall’altro il profumo dei fiori. Il percorso è di circa 9 chilometri, con specifici punti di raccolta: la partenza da Bibione Pineda – Kokeshi alle 20.30, il Lido del Sole – Piazzale Adriatico (ore 20.40), Bibione Spiaggia di fronte all’Hotel Corallo (ore 20:50) e Piazzale Zenith (ore 21). Punto d’arrivo il Faro, dove alle 21.15 ogni martedì si potrà assistere gratuitamente a un concerto live dei migliori gruppi emergenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Luglio

I Bike nights events, iniziati il 2 luglio con Le Mele Marzie, proseguono martedì 9 luglio: si esibirà al chiaro di luna Jasmine Ashley Terrell (Jaz), cantante e cantautrice di musica Soul-R&B. Grazie al suo inedito Fall in Love (Tonight) Jaz firma un contratto discografico che l’ha portata nel 2018 a entrare a far parte del famoso talent The Voice of Italy. Il 16 luglio, sempre alle 21.30, protagonista il cantautore Matteo Pascotto. Nato a Portogruaro (Ve) nel 1983, comincia lo studio della chitarra all’età di 13 anni e successivamente, dopo diverse collaborazioni in vari progetti musicali, all’età di 24 anni decide di iniziare a scrivere alcuni brani in italiano, sentendo il desiderio di raccontare e raccontarsi. Il suo ultimo album è "8 Cose": un disco pop che vede convivere suoni minimali ed una buona dose di groove. Dal cantautorato si passerà alla musica etno, Folk Acoustic e Blues: una miscela esplosiva il 23 luglio con i Luna e un quarto. Il gruppo nasce nel 2009 fin da subito con l’intento di produrre musica propria accostando il calore di strumenti acustici alla profondità di una chitarra elettrica. I testi (in italiano ed in lingua friulana) e le ambientazioni musicali sono ispirate sia da esperienze di viaggio individuali che dall’influenza trasmessa loro dalla propria terra d’origine, una bassa friulana grigia e tediosa ma carica di poesia. I loro brani fondono atmosfere mediterranee, musica popolare e arrugginite sonorità blues.

Agosto

Il 6 agosto una serata tutta da ballare – in collaborazione con Battito Italiano di Radio Gioconda – sulle note degli Exes: Max Panico alla voce, Gianluca Pavan alla chitarra, Luca Valerani alle tastiere, Luca Peressutti al basso e Alessio Turchetti alla batteria con il loro repertorio che va dal pop al rock alla dance, riproporranno i grandi classici degli anni '60 e '80, con un’attenzione quasi maniacale ad arrangiamenti, qualità dei suoni, impatto scenico e cura dei minimi particolari. Martedì 13 agosto una formazione di 18 cantanti interpreterà, accompagnati da una super band, alcuni dei brani considerati le pietre miliari della storia della Musica moderna. Tutto questo con The NuVoices Milestones Project. Partendo dai Weather Report, passando per Baglioni, Pink Floyd, Toto, Stevie Wonder e Incognito, l’ensemble vocale porterà il pubblico in un viaggio attraverso le suggestioni e le vibrazioni della voce e i suoni che hanno definito il nostro vissuto. Martedì 20 agosto, sempre al Faro di Bibione, l’ Ensamble Fabrizio De Andrè. E gran finale di bike nights events il 27 agosto con gli All inclusive, un gruppo musicale di 5 elementi che propone uno spettacolo che spazia dal progressive rock dei Genesis, al pop dei Simple Minds e Billy Idol, omaggiando gli "evergreen" come Toto, Led Zeppelin Van Halen.

Le Bike nights e gli eventi collegati sono promossi dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory. Media partner Radio Gioconda. Per informazioni: info@comunesanmichele.it