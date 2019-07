Un altro appuntamento con la musica al faro di Bibione: alle Bike Nights "I Luna e un quarto"

Musica etno, Folk Acoustic e Blues martedì 23 luglio al Faro di Bibione per le bike nights: dopo una pedalata in compagnia al chiaro di luna in mezzo alla natura, alle 21.15 si potrà assistere gratuitamente al live de I Luna e un quarto. Il gruppo nasce nel 2009 fin da subito con l’intento di produrre musica propria accostando il calore di strumenti acustici alla profondità di una chitarra elettrica. I testi (in italiano e in lingua friulana) e le ambientazioni musicali sono ispirate sia da esperienze di viaggio individuali che dall’influenza trasmessa loro dalla propria terra d’origine, una bassa friulana grigia e tediosa ma carica di poesia. . Con i loro brani fondono atmosfere mediterranee, musica popolare e arrugginite sonorità blues.

Le Bike Nights – promosse dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory – proseguono per tutta l’estate ogni martedì sera fino al 27 agosto, in bicicletta da Bibione Pineda fino al Faro. Accompagnati da una guida esperta, si percorrerà il lungomare ciclabile “Passeggiata Adriatico”, che collega il punto più ad est della località con quello più a ovest. Dando le spalle al sole che tramonta si pedalerà lungo la meravigliosa pista ciclabile che propone da un lato la brezza marina, dall’altro il profumo dei fiori. Il percorso è di circa 9 chilometri, con specifici punti di raccolta: la partenza da Bibione Pineda – Kokeshi alle20.30, il Lido del Sole – Piazzale Adriatico (ore 20.40), Bibione Spiaggia di fronte all’Hotel Corallo (ore 20:50) e Piazzale Zenith (ore 21:00). Punto d’arrivo il Faro, dove alle 21.15 ogni martedì si potrà assistere gratuitamente a un concerto live dei migliori gruppi emergenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia.