Bimbimbici 2019: evento in bicicletta per la mobilità sostenibile

Domenica 6 ottobre 2019 appuntamento a Mirano con la 21ª edizione di BIMBIMBICI per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e i giovanissimi.

La manifestazione, prevista lo scorso maggio e poi rinviata per il maltempo, è ora riproposta con un nuovo percorso che arriva Bosco del Parauro e si conclude con la merenda e la visita guidata dell’area naturalistica.

La pedalata è organizzata dal Comune di Mirano in collaborazione con FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Legambiente – Circolo del Miranese, THC – True Hardcore Cycle e Polizia Locale.

La pedalata partirà alle ore 9.30 dalla scuola “L. da Vinci” e attraverserà via Paganini – via Aldo Moro - via Pestrino - via Vittoria - via Dante - via Miranese/Mariutto - via Zinelli - via Luneo – via Parauro e arrivo al Bosco.

Coinvolgerà i bambini e le bambine delle scuole materne, elementari e medie con i loro genitori in una giornata che ha come slogan “La nuova fiaba della bicicletta. Andare a scuola in bicicletta è una favola”. L’evento è comunque aperto a tutti i cittadini.

Scopo di Bimbimbici è sensibilizzare ragazzi e adulti e la collettività in generale sui temi della sicurezza nelle strade e degli utenti deboli, della moderazione del traffico, della salute e obesità nell’infanzia e nei giovani, della qualità dei rapporti sociali e interpersonali, della qualità della città e dell’ambiente urbano.