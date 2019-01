"La bisbetica domata" al Goldoni con un cast tutto al maschile

Dal 17 al 20 gennaio, al Teatro Goldoni di Venezia, va in scena La bisbetica domata nell’originale versione firmata da Andrea Chiodi: con un cast tutto al maschile guidato da Tindaro Granata e Angelo Di Genio, lo spettacolo restituisce le ambiguità della parola e dei rapporti umani di una delle prime commedie di Shakespeare.

Lo spettacolo

In uno spazio spoglio ed essenziale prende corpo uno spettacolo in cui la parola riveste un ruolo centrale. La scena si annulla e i personaggi rimangono intrappolati in una dimensione quasi onirica, costretti a fare i conti con la complessità della loro condizione, con lotte di potere e con la falsità dei loro rapporti.

Tindaro Granata riesce abilmente ad interpretare uno dei personaggi più controversi della commedia: Caterina, figlia maggiore del gentiluomo Battista. Donna testarda, scomposta e aggressiva, Caterina fatica a trovare marito. Petruccio però, in cerca di una moglie benestante, decide di sposarla. Le diverse umiliazioni che il marito sottoporrà alla donna la renderanno, solo apparentemente, domata.

Unendo abilmente momenti di comicità a momenti di drammaticità, lo spettacolo rende il pubblico partecipe lasciando alcuni interrogativi: dove finisce la realtà ed inizia la finzione? Basta essere se stessi o è necessario annullare la propria natura per ottenere ciò che si desidera? Il ruolo assunto dalla parola, il ritmo concitato e l’interpretazione di un cast di alto livello riescono a far riflettere lo spettatore sulle contraddizioni della vita quotidiana, proponendo temi solo apparentemente lontani.