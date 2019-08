Il Ferragosto di Cavallino Treporti è Blue Dream Summer Party

Ariva la terza edizione di Blue dream summer party, festa del 15 agosto 2019 a Cavallino-Treporti, organizzata dal Comune assieme alla Pro Loco e il Camping Ca’ Savio.

Dalle 18 – Area parcheggio spiaggia Ca’ Savio

Ingresso gratuito

Programma

Dalle 18

• food trucks

• tropical bar

• giochi e animazione per bambini e adulti

20.30 concerto ABBA HIT – Cover band degli ABBA (prima parte)

La cover band “Abba hit” è un omaggio ad un grande e spettacolare gruppo, le cui canzoni sono considerate un vero proprio cult nella musica. Con la presenza di artisti famosi ed affiatati è nato il progetto “Abba hit”.

21.45 Spettacolo “OSA” dei Sonics

I SONICS sono una compagnia italiana di acrobati, fondata nel 2001 da Ileana Prudente e Alessandro Pietrolini .

I loro spettacoli coniugano acrobazie aeree mozzafiato, numeri acrobatici e visuali a terra e performance atletiche dove potenza e grazia fisica creano un mix perfetto, base per i loro spettacoli sempre sospesi tra sogno e realtà.

I SONICS disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appesi ad una autogru, alle americane o al graticcio di un teatro.

Vantano nel loro curriculum la partecipazione a grandi eventi mediatici e festival di rilievo internazionale in Italia e nel mondo intero: con i loro spettacoli hanno sorvolato i cieli e le piazze di molte importanti città e località, da Miami a Dubai, da Patrasso a Mumbai, passando per Atene, Beirut, Kiev e Rio de Janeiro.

22.45 Concerto ABBA HIT – Cover band degli ABBA (seconda parte)

Al fine di consentire la manifestazione è stata emessa l'ORDINANZA N° 61

Dalle ore 12.00 del 14 agosto alle ore 12 del 16 agosto, è interdetta la circolazione nell’area di evoluzione bus posta nella parte terminale di via di Ca’ Savio, onde consentire l’installazione di un palco.

Da tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dagli allestitori del palco.

Dalle ore 00.01 del 15.08.2019 alle ore 1 del 16.8.2019 è istituito il divieto di sosta con rimozione deI veicoli nel parcheggio pubblico a pagamento di via di Ca’ Savio, onde permettere agli organizzatori di predisporre le strutture per la manifestazione.

Dalle ore 12 del 15.8.2019, alle ore 1 del 16.8.2019, viene istituito il divieto di sosta e di circolazione nel tratto di via di Ca’ Savio che dall’incrocio con via Adige porta al parcheggio davanti alla spiaggia. Da tali divieti di transito sono esclusi i residenti via di Ca’ Savio, gli ospiti del campeggio “Ca’ Savio” e, dalle 12 alle 18, anche gli avventori dello stabilimento Sound Beach.