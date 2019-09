Bluesy Twins il 21 settembre a piazza Indipendenza di San Donà di Piave

All’interno del programma di eventi e iniziative Estiamo 2019, sabato 21 settembre Sandonàsuona, il programma di concerti, curato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Musicasì, propone un appuntamento dedicato al rock.

Bluesy Twins è una band che trascina e fa divertire, dal suono caldo e potente. Attiva dal 2010, propone un repertorio che spazia dai classici più conosciuti (Beatles, Rolling Stones, Stevie Wonder, etc..) a musica più ricercata (Joss Stone, Bonamassa, etc..), il tutto riletto in chiave blues per accontentare anche i palati più esigenti. La formazione è composta da 4 musicisti: voce femminile, chiatarra, basso e batteria.

Il concerto si svolgerà in piazza Indipendenza alle 21.15.