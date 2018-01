Il "menestrello del rock" sbarca a Jesolo: Bob Dylan in concerto al Pala Arrex

Sono stati tre anni densi di avvenimenti per Bob Dylan, con la pubblicazione di 3 album (“Fallen Angels” nel 2016, “Triplicate” e l’appena uscito “Trouble No More” nel 2017) e l'assegnazione della Medal of Freedom da Obama e soprattutto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2016, onore mai conferito prima ad un musicista. Bob Dylan, che mancava dai palcoscenici Italiani dal 2015, torna nel nostro paese in tour ad aprile che toccherà 7 città Italiane, tra le quali anche Jesolo. L'appuntamento è per il 26 aprile 2018 al Pala Arrex.

L'ultimo album

Sulla scia del lavoro di reinterpretazione iniziato con "Fallen Angels" e "Shadows In The Night", il 31 marzo 2017 è uscito il primo album triplo della vita di Bob Dylan: "Triplicate". I due precedenti album, con i quali reinterpretava classici della canzone americana, gli sono valsi il plauso della critica mondiale e la nomination ai Grammy nella categoria Best Traditional Vocal Album. “Fallen Angels” ha debuttato nella Top 10 di più di dodici paesi, tra cui Regno Unito, USA, Italia, Paesi Bassi e Austria, mentre “Shadows In The Night” è entrato subito nella Top 10 di 17 Paesi, conquistando la top chart di Regno Unito, Irlanda, Svezia e Norvegia.

Gli ultimi sette studio album di Dylan sono stati universalmente riconosciuti come alcuni tra i migliori della sua gloriosa carriera, e hanno toccato nuove e ulteriori vette di successo commerciale e di critica. “Time Out Of Mind” del 1997, disco di platino, gli è valso numerosi Grammy, tra cui quello per Album “Of The Year”, mentre “Love And Theft”, anch’esso disco di platino, ha ottenuto numerose candidature ai Grammy e una statuetta nella categoria Best Contemporary Folk Album. Bob Dylan ha venduto oltre 125 milioni di dischi nel mondo.

"Siamo entusiasti ed orgogliosi, io come sindaco assieme alla mia amministrazione, per essere riusciti a portare nella

nostra Jesolo un artista di fama mondiale come Bob Dylan - è il pensiero del sindaco, Valerio Zoggia - È la dimostrazione

del fatto che la nostra città ha le capacità e potenzialità per puntare in alto, a quel profilo di città internazionale che

merita. Con la presenza di Bob Dylan, Jesolo si qualifica sempre più come tempio della musica, elemento che da sempre ci

contraddistingue, in grado di attrarre grandi nomi di profilo nazionale ed internazionale. Siamo convinti che questa sia la

direzione giusta da percorrere che sarà apprezzata e sostenuta da cittadini ed ospiti".