Motors Piave Show, bolidi d'epoca e simulatori di guida al centro commerciale di San Donà

Motors Piave Show. Dall'8 al 14 ottobre 2018 le gallerie del centro commerciale Centro Piave di San Donà aprono gli spazi dentro e fuori la galleria ad un evento tutto dedicato a agli amanti delle 4 e delle 2 ruote.

I simulatori di guida

Da venerdì sarà possibile provare l’ebbrezza di una corsa in tutta in sicurezza grazie ai simulatori di guida professionali. Tutti sono chiamati a partecipare: uomini, donne e bambini, in un divertimento senza limiti, impiegando quattro macchine contemporaneamente: La Rossa, per l’evento ForzaRossa (monoposto), una Daytona Prototype Grand-Am, novità assoluta per la prima volta in Europa, la mitica e spettacolare americana, regina di Indianapolis e del Grand American Road Racing, oltre a due simulatori per il divertimento dei più piccoli dai due anni in su.

Contest e sfide

Sabato gli spazi del centro commerciale Centro Piave si aprono ai club auto e moto del territorio che potranno scontrarsi in un contest a loro dedicato sui simulatori di guida. Domenica, con orario 10-12 e 14-17, sarà invece possibile assistere e partecipare ad emozionanti esibizioni di drift, in collaborazione con piloti scuderia Ferrari e Fully open. Sempre nella giornata di domenica il Rainbow Racing Team ape a 3 ruote per uno spettacolo originale e coinvolgente.