Appuntamento con i grandi vini italiani ed europei, torna a Mirano Calici in Villa

Un evento unico e aperto a tutti i gli amanti del vino e agli addetti ai lavori per incontrare in una incantevole villa il meglio della produzione spumantistica italiana ed europea, oltre ad una selezione di prodotti gastronomici provenienti dal nostro territorio. Torna Bollicine in Villa, nella bellissima villa e barchessa XXV Aprile di Mirano, dove si potrà effettuare un vero e proprio tour dell’Italia e dell’Europa calice alla mano per conoscere le tipicità e le eccellenze dei terroir italiani, francesi, sloveni, spagnoli, austriaci, conoscere vitigni autoctoni, alloctoni, rari e ricercati,nazionali e internazionali, vini biologici, biodinamici, naturali, convenzionali, di pianura, di collina, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate.

La kermesse è prevista dal 10 all'11 marzo 2018, apertura dei lavori alle 10. Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier per guidare i presenti e illustrare le caratteristiche organolettiche e sensoriali di un centinaio di vini selezionati in degustazione. La partecipazione alla manifestazione non necessita di prenotazione, il servizio mescita terminerà alle 19.30, alle 20 chiusura di Villa & Barchessa XXV Aprile. È possibile che alcuni prodotti in degustazione si esauriscono prima della fine della manifestazione.