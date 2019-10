Senza respiro: l'arte contemporanea di Londra fa tappa a Ca' Pesaro

Oltre una decina di artisti dell'ultima generazione che si esprimono con diversi media, con produzioni inedite e site specific. Più di 40 opere di giovani emergenti che lavorano a Londra oggi, tra cui alcune appositamente commissionate per Ca' Pesaro, punto di riferimento della Fondazione Musei Civici per il contemporaneo. A oltre vent'anni dal successo planetario di Sensation del 1997 il critico Norman Rosenthal porta in laguna l'arte londinese del XXI secolo. L'esposizione sarà visitabile dal 19 ottobre 2019 al 1 marzo 2020 al museo d'arte moderna di Ca' Pesaro.

La mostra

La mostra presenta oltre una decina di artisti della giovane generazione londinese secondo le diverse declinazioni artistiche, dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, all’installazione, fino alla performance. Produzioni perlopiù inedite e in molti casi interventi site-specific per delineare il paesaggio culturale londinese contemporaneo, nell’evoluzione post anni Novanta e nella stringente attualità dei suoi più innovativi interlocutori. Gli autori sono tutti giovani emergenti che vivono e lavorano a Londra oggi; l’esposizione presenta oltre 40 opere, di cui 5 sono lavori site-specific inediti e commissionati in occasione della mostra. Le opere provengono dalle collezioni del British Council, dell'Arts Council e delle gallerie e studi d’artista.