The Brian McNight 4 sul palco di "Nave de Vero in Jazz"

Una serata all’insegna del soul e dell’R&B: The Brian McKnight 4 è in arrivo sul palco del “Nave de Vero in Jazz” per il secondo appuntamento della kermesse musicale, venerdì 12 luglio alle 21.30. Come un artista che non ha bisogno di presentazioni, Brian McKnight - musicista, cantautore e arrangiatore statunitense di fama mondiale - ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, guadagnandosi un posto nella storia della musica contemporanea.

L'artista

McKnight è anche un talentuoso polistrumentista, essendo in grado di suonare nove strumenti diversi tra cui pianoforte, chitarra, basso, batteria, percussioni, trombone, tuba, flicorno e tromba. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata nel 1988 a 19 anni, McKnight pubblicato fino a oggi 19 album, vendendo oltre 30 milioni di dischi. Con 16 nominations ai Grammy Awards al suo attivo e numerose canzoni nelle classifiche internazionali, McKnight si è affermato come un’autentica leggenda musicale.

Nel 1992, pubblicò il primo album “Brian McKnight”, che entrò nella classifica di Billboard 200. Il video di “Anytime” (1997) ricevette la nomination per il miglior video maschile agli MTV Video Music Awards del 1998. McKnight ha anche vinto il Soul Train Music Award (1999), l’American Music Award (2001) e ha raggiunto il Billboard Songwriter of the Year. Il suo album più famoso, “Back At One” (1999), ha venduto oltre 3 milioni di copie.

Il suo ultimo, recentissimo album è “Bedtime Story”, con singoli che stanno già riscuotendo un enorme successo, come “42 (Grown Up Tipsy)” e “When I'm Gone”. McKnight è attualmente impegnato in un tour mondiale per tutto il 2019.