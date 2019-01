Bricola e regina: la comicità veneziana in scena al teatro l’Avogaria

Sabato 5 gennaio alle 21 lo spettacolo di Bertan e Fuser in scena nello storico teatro lagunare, l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607). "Bricola e regina": con i personaggi nati dalla creatività e dalle radici lagunari dei due attori. In replica domenica alle 18.30.

Le maschere

Dopo circa vent’anni dalla loro invenzione queste due maschere ci intratterranno ancora con nuove ed esilaranti trovate, aggiornate all’attualità, intervallate a momenti di intimità comico-grotteschi, conditi con un linguaggio popolare ormai quasi estinto. Il pubblico, coinvolto dal loro saporito mondo, viene idealmente fatto proseguire lungo l’antica via della Commedia dell’Arte, di cui i due attori sono magistralmente interpreti.

Amore per la vita

I due protagonisti, reduci dall’ospizio di San Lorenzo a Venezia, seduti sulla panchina di un campiello, tra temi universali e vita quotidiana, dialogano ai margini della società sul difficile mondo della terza età, e sono pronti a ragionarci sopra con chiunque, all’insegna di un grande amore per la vita. La loro storia di coppia, il passato di ricordi, i rimpianti, le delusioni, le paure, il cinismo, (si stava meglio quando si stava peggio) si alternano tra litigi, scherzi e tenerezze e, nella loro pur scomoda vita di strada, esprimono tutto il loro amore per la vita (siamo sempre arrampicati alla vita).

Il teatro

L’Associazione Teatro a l’Avogaria, nasce nel 1969 dalla passione e dalla tenacia di Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Ca’ Foscari di Venezia e dagli esordi si pone come laboratorio di ricerca che coniuga un metodo d’improvvisazione teatrale tra la Commedia dell’Arte e le Teorie dell’Avanguardia. In più di quarant’anni di attività ha prodotto oltre sessanta spettacoli tra cui la “Commedia degli Zanni”, rappresentata con successo sui più importanti palcoscenici internazionali. Riconosciuta come uno dei centri di formazione professionale di riferimento nel Triveneto, ogni anno organizza corsi, dedicati ad appassionati e professionisti, su discipline quali recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro, canto, tecnica dell’interpretazione. Lo spettacolo, in replica domenica 6 gennaio alle 18.30, su prenotazione telefonica ai numeri 0410991967-335372889 o via mail all’indirizzo avogaria@gmail.com.