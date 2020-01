Broadway Celebration, i più celebri musical con orchestra dal vivo a Mestre

Broadway Celebration è lo show che racchiude i più celebri musical di Broadway, del West End e di molti film musicali e che vuole far rivivere al pubblico le emozioni di spettacoli che hanno fatto la storia. Importanti cantanti solisti del panorama musical nazionale saranno accompagnati da un'orchestra dal vivo e da un incredibile coro di 60 voci per una performance della durata di ben due ore. Per la prima volta, Boradway Celebration, arriva a Mestre sul palcoscenico del Teatro Corso con un concerto unico nel suo genere che si terrà domenica 8 marzo con due spettacoli alle 17.30 e alle 21.00.

È possibile acquistare i biglietti online a prezzo scontato fino al 40% e ritirarli personalmente la sera dello spettacolo mostrando il voucher ricevuto alla biglietteria.

L'offerta comprende:

Biglietto Intero per settore Poltronissima al prezzo di 24€ invece di 40,00€

Biglietto Intero per settore Poltrona al prezzo di 21,30€ invece di 35,50€

Biglietto Intero per settore Prima Galleria al prezzo di 19,20€ invece di 32,00€

Biglietto Intero per settore Seconda Galleria al prezzo di 17,10€ invece di 28,50€

Per approfittare dell'offerta, visitare il sito dello shop online.