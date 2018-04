La sfida del Brunch! di Mestre: se mangi 12 pancake entro 12 minuti, non paghi niente

Brunch!, Associazione Uguale e Be.Family insieme per un progetto sostenibile. Una manifestazione, una sfda che si svolgerà al locale mestrino, in via Garibaldi, 7 a Mestre, da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018. La Pancake Challenge consiste nel mangiare 12 pancake in 12 minuti, con 1 solo bicchier d’acqua a disposizione. Se si riesce nell’impresa, non si paga nulla. Altrimenti si è tenuti a pagare la somma di 12 euro.

Solidarietà

L’intero ricavato verrà destinato a un progetto di utilità sociale sostenuto dall’Associazione ≠ Uguale! È possibile partecipare alla Pancake Challenge dalle 8 alle 20 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì; agli utenti basterà chiedere di partecipare alla gara a un membro dello staff di Brunch! e via al cronometro!

L'associazione

Il venerdì, giorno di chiusura della challenge settimanale, ci sarà una celebrazione fnale in cui sarà presente un membro del team per spiegare alle persone di cosa si occupa l’associazione, con una presentazione del progetto Be.Family.