Buongiorno Estate: la tradizionale festa di Jesolo diventa social e solidale

Buongiorno Estate, la tradizionale festa jesolana per celebrare l'inizio della bella stagione torna anche quest'anno ma in versione digitale. L'appuntamento è per domenica 17 maggio dalle 10.00 alle 22.00 sulla pagina Facebook di Buongiorno Estate per divertirsi con animazioni, tutorial e dj set. L'evento, nato dall’idea di quattro imprenditori jesolani, sarà abbinato a una raccolta fondi destinati ad acquistare buoni spesa per le famiglie di Jesolo in difficoltà. In cambio ai “donatori” verranno assegnati dei “buoni aperitivo” da consumare presso gli esercenti che decidono di partecipare all’iniziativa. L’intento è quello di sostenere le famiglie jesolane cercando al tempo stesso di incentivare i consumi di tutte le attività commerciali che vorranno aderire.

«L’esigenza di ripartire, pur con tutte le cautele che le circostanze attuali richiedono, è più che comprensibile e noi tutti dobbiamo conservare il desiderio di riprendere il lavoro senza far scoraggiare dalle difficoltà organizzative che inevitabilmente dovremmo affrontare - commenta l’assessore al Commercio Alessandro Perazzolo -. È questo lo spirito che ci deve animare ed è lo spirito di questo appuntamento che abbiamo voluto e sostenere, anche per confermare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle attività che animano la nostra città».