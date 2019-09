"Una allegra arlecchinata", spettacolo di burattini al parco Piraghetto

Ultime iniziative di rEstate in città, il programma di eventi estivi del Comune di Venezia che comprende il progetto "Sottocasa: teatro nelle città". Al parco Piraghetto di Mestre, in collaborazione con il Teatro stabile del Veneto, va in scena lo spettacolo di burattini "Una allegra arlecchinata", di e con Lucia Schierano. Appuntamento venerdì 20 settembre dalle 17, ingresso libero.

Una allegra arlecchinata

Spettacolo di burattini con i testi e la regia Lucia Schierano, Un’allegra Arlecchinata è uno spettacolo per tutta la famiglia. All’inizio entra in scena Arlecchino in carne ed ossa che coinvolge il pubblico con la sua missione: la bollatura della lettera (scena tratta da Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni). Da qui l’azione si sposta dentro al teatrino dove Arlecchino burattino alle prese con la sua atavica fame, è protagonista di sempre nuove avventure: l’inseguimento del cuscino fantasma, l’incontro con Colombina, la dichiarazione interrotta, la lotta col mostro Puzzone per liberare la bella, il bacio che lo farà svenire e la fame che sarà alfine saziata. Tra le bastonate e gli equivoci il divertimento è assicurato.