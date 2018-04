Caccia al tesoro a Venezia “Repubblica vs Impero”

13 settembre 1569: un’esplosione devasta l’Arsenale di Venezia. Molti i morti, molti i danni. Ma in breve la produzione di navi da guerra riprende. Ormai si profila all’orizzonte la sfida finale contro l’Impero Ottomano e in molti pensano ci sia lo zampino delle sue spie in quell’incidente. Infatti Venezia è lacerata: da una parte i patrizi che vogliono correre in aiuto di Famagosta e di Marc’Antonio Bragadin; dall’altra le numerosissime spie dell’Impero Ottomano, che fomentano paure e intralciano in tutti i modi la preparazione dei veneziani alla guerra. Proprio in questo momento cruciale per la storia di Venezia, entrate in gioco VOI: da che parte vi schiererete? Aiuterete i veneziani a completare la flotta, o gli Ottomani nelle loro manovre di sabotaggio?

Play the City vi aspetta a Venezia per un evento senza precedenti: un gioco urbano in cui dovrete scegliere che fazione interpretare e portare alla vittoria! Vi porteremo alla scoperta della parte più vera di Venezia, il sestiere Castello e vi renderemo protagonisti di uno dei momenti più memorabili della sua storia: i mesi precedenti alla battaglia di Lepanto! Da che parte vi schiererete?

Dettagli della Caccia al Tesoro a Venezia

Durata: circa 3 ore

Una gara a squadre, una caccia al tesoro contro il tempo e contro gli avversari, ma anche molto sano divertimento! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire uno degli angoli più meravigliosi di Venezia!

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!

Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra te la troviamo noi!)

Per scoprire maggiori dettagli sul gioco, potete scaricare le istruzioni: cliccate QUI se servite la Serenissima oppure cliccate QUI se siete fedeli all’Impero Ottomano.

L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.