Al via la prima edizione di "Calici di Stelle" a Martellago, in Villa Morosini - Ca' della Nave. L'appuntamento è per sabato 3 agosto 2019, a partire dalle 18. Degustazione enogastronomica dei prodotti del territorio promossa dal Movimento del Turismo del Vino e Pro Loco Martellago, in collaborazione con il "Progetto di vini secondo natura". Durante la serata ci sarà spazio per musica dal vivo, mostra di pittura e animazione per i più piccoli.

La manifestazione

L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Con un contributo di 10 euro si avrà diritto a calice e sacca porta calice, 4 degustazioni di vino e 1 degustazione food. Ci sarà anche la possibilità di gustare il menù stellare, presso il ristorante Lw Serre di Ca' della Nave.