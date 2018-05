Il campionato cadetti e juniores di Kickboxing a Jesolo: previsti 1500 atleti da 50 Paesi

Il Campionato Mondiale WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) per Cadetti e Juniores avrà luogo al Palazzo del Turismo di Jesolo Lido, dal 15 al 23 settembre 2018.

1500 atleti da oltre 50 Paesi

La manifestazione, di portata internazionale, prevede l’affluenza di circa 1.500 atleti provenienti da oltre 50 paesi dei cinque continenti per un totale di circa 3mila presenze sul territorio tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Il presidente ha inoltre commentato: "L’ultimo Campionato WAKO tenutosi a Jesolo risale al 2002, dopo numerose altre edizioni organizzate in Italia; Mondiali a Napoli 2008, Mondiali a Lignano Sabbiadoro (UD) 2009 ed Europei 2011, Mondiali a Rimini 2014, per esperienza e professionalità da parte nostra e degli organizzatori stessi dell’evento garantiamo il massimo impegno per la sua realizzazione. Siamo certi che la città di Jesolo e le sue istituzioni beneficieranno di questa straordinaria kermesse sportiva".