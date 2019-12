"Canzoni del mare salato. Omaggio a Corto Maltese" nella sede Emergency

Mercoledì 4 dicembre 2019 alle 18.30 nella sede di Emergency Venezia torna il cantautore Gerardo Balestrieri per presentare nuovamente il suo ultimo album, Canzoni del mare salato. Omaggio a Corto Maltese. La replica dell’appuntamento è stata decisa poiché molti non hanno potuto prendere parte alla prima presentazione, in programma per lo scorso 15 novembre, a causa dell’alta marea eccezionale.

Ad accompagnare Balestrieri, Alberto Seggi al contrabbasso.

L'idea di pubblicare un disco dedicato a Corto Maltese, attraversare con la musica e i testi le storie del marinaio gentiluomo di fortuna creato da Hugo Pratt, è balenata a Balestrieri un po' di tempo fa. Il risultato è il concept album che percorre cronologicamente dieci anni di avventure di Corto a partire dal 1913, anno in cui è ambientata Una ballata del mare salato. Un disco che canta personaggi e caratteri reali e immaginari. Balestrieri è partito dalla stesura dei testi per poi arrivare alle musiche cercando il gusto esotico dello stesso Pratt e andando a scoprire in ogni luogo narrato quel che poteva musicalmente ispirare la scrittura e gli arrangiamenti, un modo per dare così suoni e sapori diversi alle diverse geografie di Corto Maltese. Un disco dedicato a Corto Maltese senza che nell'album Corto sia mai menzionato e che ha come intermezzo una filastrocca dedicata a Venezia, alla laguna e ai suoi pesci.

Gerardo Balestrieri, cantautore apolide, polistrumentista e interprete, ama giocare con le parole senza perder di vista il ritmo e la danza. Plurifinalista al Premio Tenco, è stato premiato al Mantova Music Festival, al Festival Risonanze e al Festival Dallo Sciamano allo Showman