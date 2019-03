Caorle street wine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Sabato 27 e domenica 28 aprile il centro storico di Caorle verrà animato da un vero e proprio percorso lungo il quale sarà possibile degustare i principali vini veneti e non solo. Sabato dalle 16 alle 21 (il taglio del nastro è previsto per le ore 18) e domenica dalle 10 alle 21, saranno ben 16 le casette che offriranno vini veronesi, veneziani, trevigiani e friulani, presentati direttamente dalle cantine produttrici, e la birra artigianale di Caorle.

Ai due estremi del centro storico saranno, invece, situate le casse dove sarà possibile acquistare i gettoni per le degustazioni e ritirare la tasca con il bicchiere. Saranno presenti, inoltre, tre strutture con stand gastronomici che offriranno cicchetti, affettati e prodotti friulani (davanti al Centro Culturale Bafile, in Piazza Pio X e in piazza Mercato). Ci sarà uno spazio riservato all’olio extra vergine d’oliva, dove verranno proposte degustazioni guidate da esperti e laboratori didattici rivolti ai più piccini. E per gli amanti del gelato nessuna rinuncia: le attività aderenti proporranno vari gusti naturalmente a base di vino! Sono previsti, infine, anche vari eventi collaterali, come il concerto con le street band ed il convegno con Sara Simeoni, su sport ed alimentazione. www.caorle.eu